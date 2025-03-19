Китай прокомментировал разговор Трампа и путина: рад видеть все усилия, направленные на прекращение огня

Китай рад видеть все усилия, направленные на прекращение огня, сказала пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин по поводу телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным, пишет УНН со ссылкой на Global Times.

Детали

Отвечая на вопрос о комментарии Китая относительно телефонного разговора между путиным и Трампом 18 марта, во время которого они говорили о нормализации российско-американских отношений и ситуации в Украине, пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин сказала, что Китай "принял к сведению соответствующие сообщения".

"С самого начала Китай выступал за разрешение кризиса путем диалога и переговоров. Китайская сторона рада видеть все усилия, направленные на достижение прекращения огня, считая, что это необходимый шаг к миру", сказала Мао.

Дополнение

путин во время телефонного разговора с Трампом согласился ограничить российские атаки на украинские энергетические активы, но отказался согласиться на более широкое 30-дневное прекращение огня, как того стремились США, а также требовал от США и других стран прекратить передачу оружия и разведданных. Они разговаривали более 90 минут.

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