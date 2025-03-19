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Китай прокомментировал разговор Трампа и путина: рад видеть все усилия, направленные на прекращение огня

Киев • УНН

 • 15275 просмотра

Китай выступает за диалог для разрешения кризиса в Украине и поддерживает любые усилия, направленные на достижение прекращения огня. Об этом заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин.

Китай прокомментировал разговор Трампа и путина: рад видеть все усилия, направленные на прекращение огня

Китай рад видеть все усилия, направленные на прекращение огня, сказала пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин по поводу телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным, пишет УНН со ссылкой на Global Times.

Детали

Отвечая на вопрос о комментарии Китая относительно телефонного разговора между путиным и Трампом 18 марта, во время которого они говорили о нормализации российско-американских отношений и ситуации в Украине, пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин сказала, что Китай "принял к сведению соответствующие сообщения".

"С самого начала Китай выступал за разрешение кризиса путем диалога и переговоров. Китайская сторона рада видеть все усилия, направленные на достижение прекращения огня, считая, что это необходимый шаг к миру", сказала Мао.

Дополнение

путин во время телефонного разговора с Трампом согласился ограничить российские атаки на украинские энергетические активы, но отказался согласиться на более широкое 30-дневное прекращение огня, как того стремились США, а также требовал от США и других стран прекратить передачу оружия и разведданных. Они разговаривали более 90 минут.

Новые переговоры США и россии о прекращении огня: Виткофф озвучил дату и место встречи19.03.25, 05:38 • 127077 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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