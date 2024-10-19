Київщина зазнала ворожої атаки дронами: уламки впали поза населеними пунктами
Київ • УНН
Сили ППО Київської області успішно знищили ворожі БпЛА під час нічної атаки. Жертв та пошкоджень критичної інфраструктури вдалося уникнути, уламки впали на відкритій місцевості.
Київська область зазнала атаки ворожих дронів, жертв та пошкоджень критичної інфраструктури вдалося уникнути, працювала ППО, уламки впали на відкритій місцевості, повідомив у суботу голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, пише УНН.
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"Ворог не припиняє атаки на Київщину за допомогою БпЛА. Тривога тривала всю ніч. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає. Уламки збитих цілей фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості", - написав Кравченко.
Оперативні групи, з його слів, продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки.
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