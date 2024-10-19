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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 2830 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Київщина зазнала ворожої атаки дронами: уламки впали поза населеними пунктами

Київ • УНН

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Сили ППО Київської області успішно знищили ворожі БпЛА під час нічної атаки. Жертв та пошкоджень критичної інфраструктури вдалося уникнути, уламки впали на відкритій місцевості.

Київщина зазнала ворожої атаки дронами: уламки впали поза населеними пунктами

Київська область зазнала атаки ворожих дронів, жертв та пошкоджень критичної інфраструктури вдалося уникнути, працювала ППО, уламки впали на відкритій місцевості, повідомив у суботу голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, пише УНН.

Деталі

"Ворог не припиняє атаки на Київщину за допомогою БпЛА. Тривога тривала всю ніч. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає. Уламки збитих цілей фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості", - написав Кравченко.

Оперативні групи, з його слів, продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки.

Над Україною збили 4 з 6 ракет та 42 дрони з 98 запущених рф, ще 46 втрачено19.10.24, 12:59 • 26767 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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