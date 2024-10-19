Киевская область подверглась вражеской атаке дронами: обломки упали вне населенных пунктов

Киевская область подверглась атаке вражеских дронов, жертв и повреждений критической инфраструктуры удалось избежать, работала ПВО, обломки упали на открытой местности, сообщил в субботу глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Враг не прекращает атаки на Киевщину с помощью БпЛА. Тревога продолжалась всю ночь. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет. Обломки сбитых целей фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности", - написал Кравченко.

Оперативные группы, по его словам, продолжают работу по ликвидации последствий вражеской атаки.

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