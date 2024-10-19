Киевская область подверглась вражеской атаке дронами: обломки упали вне населенных пунктов

ukenru
Эксклюзив
Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
  •  110097 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

Эксклюзив
Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
  •  116808 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
  •  117685 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

Эксклюзив
Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  118057 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Эксклюзив
Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
18 октября 2024, 11:12  •  104722 просмотра

Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками

Эксклюзив
Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры
18 октября 2024, 11:02  •  92292 просмотра

Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры

Эксклюзив
Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты
18 октября 2024, 08:08  •  100332 просмотра

Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты

Эксклюзив
Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
17 октября 2024, 16:29  •  112989 просмотра

Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

Эксклюзив
На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам
17 октября 2024, 15:41  •  117356 просмотра

На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам

Эксклюзив
Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован
17 октября 2024, 15:00  •  117161 просмотра

Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве работает ППО - КГВА

В Киеве работает ППО - КГВА

  •  37353 просмотра
Захватчики начинают масштабную "инвентаризацию" украинской недвижимости на оккупированной Луганщине - Сопротивление

Захватчики начинают масштабную "инвентаризацию" украинской недвижимости на оккупированной Луганщине - Сопротивление

  •  31014 просмотра
19 октября: Международный день археологии, Всемирный день джина с тоником, Всемирный день джина с тоником

19 октября: Международный день археологии, Всемирный день джина с тоником, Всемирный день джина с тоником

  •  58353 просмотра
Во время ночной вражеской атаки рф на столицу пострадала женщина - Кличко

Во время ночной вражеской атаки рф на столицу пострадала женщина - Кличко

  •  50036 просмотра
Силы ПВО обезвредили все российские дроны, которые летели на Киев - КГВА

Силы ПВО обезвредили все российские дроны, которые летели на Киев - КГВА

  •  22005 просмотра
публикации
НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

  •  107472 просмотра
Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

18 октября 2024, 10:11  •  113865 просмотра
АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

18 октября 2024, 09:30  •  114662 просмотра
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

17 октября 2024, 11:36  •  143824 просмотра
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
Эксклюзив

17 октября 2024, 11:05  •  140906 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Meta уволила персонал за покупку зубной пасты, а не обедов

Meta уволила персонал за покупку зубной пасты, а не обедов

  •  9474 просмотра
19 октября: Международный день археологии, Всемирный день джина с тоником, Всемирный день джина с тоником

19 октября: Международный день археологии, Всемирный день джина с тоником, Всемирный день джина с тоником

  •  58353 просмотра
Наводнения в марокканской пустыне возродили озеро, которое было сухим 50 лет, но имеет большое экологическое значение - фото

Наводнения в марокканской пустыне возродили озеро, которое было сухим 50 лет, но имеет большое экологическое значение - фото

  •  53843 просмотра
Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

18 октября 2024, 03:09  •  109411 просмотра
В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

17 октября 2024, 15:31  •  102547 просмотра
Актуальное
Киевская область подверглась вражеской атаке дронами: обломки упали вне населенных пунктов

Киевская область подверглась вражеской атаке дронами: обломки упали вне населенных пунктов

Киев  •  УНН

19 октября 2024, 10:48  •  1362 просмотра

Read in English

Силы ПВО Киевской области успешно уничтожили вражеские БпЛА во время ночной атаки. Жертв и повреждений критической инфраструктуры удалось избежать, обломки упали на открытой местности.

Киевская область подверглась атаке вражеских дронов, жертв и повреждений критической инфраструктуры удалось избежать, работала ПВО, обломки упали на открытой местности, сообщил в субботу глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Враг не прекращает атаки на Киевщину с помощью БпЛА. Тревога продолжалась всю ночь. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет. Обломки сбитых целей фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности", - написал Кравченко.

Оперативные группы, по его словам, продолжают работу по ликвидации последствий вражеской атаки.

Над Украиной сбили 4 из 6 ракет и 42 дрона из 98 запущенных рф, еще 46 потеряно19 октября 2024, 09:59 • 4901 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиевская область
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат