Київщина відбила нічну атаку дронів та ракет: жертв і руйнувань немає
Київ • УНН
Російські війська атакували Київську область дронами та ракетами вночі. ППО збило ворожі цілі, влучань в інфраструктуру та постраждалих немає, уламки впали поза населеними пунктами.
Армія рф у ніч на 4 вересня атакувала Київську область дронами та ракетами. ППО збило ворожі цілі, влучань в інфраструктуру та постраждалих немає, уламки впали поза населеними пунктами, розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Ворог вкотре атакував Київщину дронами та ракетами. Тривога тривала всю ніч.В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні
За його словами, падіння уламків збитих цілей фіксуються поза межами населених пунктів.
Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки, додав Кравченко.
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