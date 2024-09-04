Серед загиблих від удару рф у Львові троє дітей
Київ • УНН
Внаслідок ракетних ударів по Львову загинуло 7 людей, з них 3 дітей. Рятувальна операція триває.
Внаслідок ворожого удару по Львову загинуло 7 людей, з них 3 дітей, повідомили у середу мер Львова Андрій Садовий та голова МВС Ігор Клименко, пише УНН.
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"Троє з семи загиблих - діти", - повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram.
"На жаль, рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох людей. Всього 7 загиблих у Львові, серед яких 3 дітей. Пошуково-рятувальна операція триває", - вказав голова МВС Ігор Клименко у Telegram.
З його слів, у Львові рятувальники розбирають завали, продовжують пошуки.
"Ще близько 40 людей поранено. Пошкоджено зо півсотні багатоквартирних та приватних будинків. Працівники ДСНС вже врятували 12 людей. Працюють психологи, розгорнутий оперативний штаб. Поліція приймає заяви від постраждалих мешканців, перевіряє, чи немає потерпілих у сусідніх будинках. У разі необхідності будуть розгорнуті Пункти незламності", - зазначив міністр.
"Удар по щільній житловій забудові - прицільний удар по людям. Цілеспрямоване вбивство цивільних. За це обовʼязково буде покарання", - наголосив Клименко.
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