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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Среди погибших от удара рф во Львове трое детей

Среди погибших от удара рф во Львове трое детей

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 06:15  •  67563 просмотра

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В результате ракетных ударов по Львову погибло 7 человек, из них 3 детей. Спасательная операция продолжается.

В результате вражеского удара по Львову погибли 7 человек, из них 3 детей, сообщили в среду мэр Львова Андрей Садовый и глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.

Детали

"Трое из семи погибших - дети", - сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

"К сожалению, спасатели достали из-под завалов тела еще двух человек. Всего 7 погибших во Львове, среди которых 3 детей. Поисково-спасательная операция продолжается", - указал глава МВД Игорь Клименко в Telegram.

По его словам, во Львове спасатели разбирают завалы, продолжают поиски.

"Еще около 40 человек ранены. Повреждено около полусотни многоквартирных и частных домов. Работники ГСЧС уже спасли 12 человек. Работают психологи, развернут оперативный штаб. Полиция принимает заявления от пострадавших жителей, проверяет, нет ли пострадавших в соседних домах. В случае необходимости будут развернуты Пункты несокрушимости", - отметил министр.

"Удар по плотной жилой застройке - прицельный удар по людям. Целенаправленное убийство гражданских. За это обязательно будет наказание", - подчеркнул Клименко.

Зеленський відреагував на нічну атаку рф і показав наслідки4 сентября 2024, 05:59 • 92375 просмотров

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