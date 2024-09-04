Киевщина отразила ночную атаку дронов и ракет: жертв и разрушений нет

Армия рф в ночь на 4 сентября атаковала Киевскую область дронами и ракетами. ПВО сбило вражеские цели, попаданий в инфраструктуру и пострадавших нет, обломки упали вне населенных пунктов, рассказал начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

Враг в очередной раз атаковал Киевскую область дронами и ракетами. Тревога продолжалась всю ночь. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, падение обломков сбитых целей фиксируются за пределами населенных пунктов.



Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки, добавил Кравченко.

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