Киевщина отразила ночную атаку дронов и ракет: жертв и разрушений нет
Киев • УНН
Российские войска атаковали Киевскую область дронами и ракетами ночью. ПВО сбило вражеские цели, попаданий в инфраструктуру и пострадавших нет, обломки упали вне населенных пунктов.
Армия рф в ночь на 4 сентября атаковала Киевскую область дронами и ракетами. ПВО сбило вражеские цели, попаданий в инфраструктуру и пострадавших нет, обломки упали вне населенных пунктов, рассказал начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.
Враг в очередной раз атаковал Киевскую область дронами и ракетами. Тревога продолжалась всю ночь. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют
По его словам, падение обломков сбитых целей фиксируются за пределами населенных пунктов.
Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки, добавил Кравченко.
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