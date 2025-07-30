Київ накрила сильна злива 30 липня: рух транспорту ускладнено, фото і відео
Київ • УНН
30 липня Київ накрила сильна злива, що обмежила рух транспорту на низці вулиць. Затоплено торговельний центр "Променада".
У середу, 30 липня, Київ накрила сильна злива. Через це рух транспорту у деяких районах столиці обмежили, повідомляє УНН з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
Деталі
У зв'язку зі значними опадами, рух транспорту ускладнений наступними вулицями:
- Олександра Махова;
- Стеценка;
- Борщагівською;
- Святошинською;
- Петра Радченка;
- Дегтярівською;
- Дорогожицькою;
- Автозаводською.
Як зазначив Білошицький, на місці працюють всі відповідні служби. Він закликав водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
Водночас у мережі з’явились відео затоплення деяких вулиць Києва.
Паралельно з’явились кадри того, як затоплює торгівельний центр "Променада".
Нагадаємо
У понеділок, 28 липня потужна злива затопила вестибюль станції метро "Лукʼянівська" в Києві. Крім того, блискавка влучила в сосну в парку Партизанської слави. Це призвело до загоряння.