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The New York Times

Київ накрила сильна злива 30 липня: рух транспорту ускладнено, фото і відео

Київ • УНН

 • 202 перегляди

30 липня Київ накрила сильна злива, що обмежила рух транспорту на низці вулиць. Затоплено торговельний центр "Променада".

Київ накрила сильна злива 30 липня: рух транспорту ускладнено, фото і відео

У середу, 30 липня, Київ накрила сильна злива. Через це рух транспорту у деяких районах столиці обмежили, повідомляє УНН з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Деталі

У зв'язку зі значними опадами, рух транспорту ускладнений наступними вулицями:

  • Олександра Махова;
    • Стеценка;
      • Борщагівською;
        • Святошинською;
          • Петра Радченка;
            • Дегтярівською;
              • Дорогожицькою;
                • Автозаводською.

                  Як зазначив Білошицький, на місці працюють всі відповідні служби. Він закликав водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

                  Водночас у мережі з’явились відео затоплення деяких вулиць Києва.

                  Паралельно з’явились кадри того, як затоплює торгівельний центр "Променада".

                  Нагадаємо

                  У понеділок, 28 липня потужна злива затопила вестибюль станції метро "Лукʼянівська" в Києві. Крім того, блискавка влучила в сосну в парку Партизанської слави. Це призвело до загоряння.

                  Євген Устименко

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