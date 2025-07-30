Киев накрыл сильный ливень 30 июля: движение транспорта затруднено, фото и видео
Киев • УНН
30 июля Киев накрыл сильный ливень, что ограничило движение транспорта на ряде улиц. Затоплен торговый центр "Променада".
В среду, 30 июля, Киев накрыл сильный ливень. Из-за этого движение транспорта в некоторых районах столицы ограничили, сообщает УНН со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.
Детали
В связи со значительными осадками, движение транспорта затруднено по следующим улицам:
- Александра Махова;
- Стеценко;
- Борщаговской;
- Святошинской;
- Петра Радченко;
- Дегтяревской;
- Дорогожицкой;
- Автозаводской.
Как отметил Белошицкий, на месте работают все соответствующие службы. Он призвал водителей учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.
В то же время в сети появились видео затопления некоторых улиц Киева.
Параллельно появились кадры того, как затапливает торговый центр "Променада".
Напомним
В понедельник, 28 июля, мощный ливень затопил вестибюль станции метро "Лукьяновская" в Киеве. Кроме того, молния попала в сосну в парке Партизанской славы. Это привело к возгоранию.