Спецпредставник США Джаред Кушнер заявив, що найближчими тижнями має відбутися обмін військовополоненими. Про це Кушнер заявив за підсумками Коаліції охочих, передає УНН.

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"Нещодавно відбулися гуманітарні прориви. Тисячі військовополонених повернуться додому до своїх родин протягом наступних тижнів", - сказав Кушнер.

Кушнер додав, що майбутнє повернення полонених є важливим гуманітарним кроком.

Нагадаємо

Україна передасть Американській стороні наші пропозиції щодо обміну, крім того - обговорили параметри звільнення цивільних заручників.