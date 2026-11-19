Тысячи пленных вернутся домой в ближайшие недели — Кушнер
Киев • УНН
Джаред Кушнер заявил о предстоящем обмене военнопленными. Украина также передаст США предложения по обмену и освобождению гражданских лиц.
Спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил, что в ближайшие недели должен состояться обмен военнопленными. Об этом Кушнер заявил по итогам Коалиции желающих, передает УНН.
Детали
"Недавно произошли гуманитарные прорывы. Тысячи военнопленных вернутся домой к своим семьям в течение следующих недель", — сказал Кушнер.
Кушнер добавил, что предстоящее возвращение пленных является важным гуманитарным шагом.
Напомним
Украина передаст американской стороне наши предложения по обмену, кроме того — обсудили параметры освобождения гражданских заложников.