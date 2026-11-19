Спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил, что в ближайшие недели должен состояться обмен военнопленными. Об этом Кушнер заявил по итогам Коалиции желающих, передает УНН.

Детали

"Недавно произошли гуманитарные прорывы. Тысячи военнопленных вернутся домой к своим семьям в течение следующих недель", — сказал Кушнер.

Кушнер добавил, что предстоящее возвращение пленных является важным гуманитарным шагом.

Напомним

Украина передаст американской стороне наши предложения по обмену, кроме того — обсудили параметры освобождения гражданских заложников.