"Курячий конфлікт": у Мінекономрозвитку заявили про термінові консультації з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Рішення ЄС щодо обмеження ввезення м’яса птиці з України через випадок пташиного грипу є значно суворішим, ніж мало бути. Про це заявив заступник міністра економічного розвитку, торгівельний представник України Тарас Качка у своєму Facebook, передає УНН.
“Тим не менш, ми активно і спільно працюємо над тим, щоб оперативно скоригувати це рішення. Наразі є всі можливості для того, щоб скоригувати його в належний бік. Цього і наступного тижня ми проведемо всі потрібні консультації в Брюсселі”, — повідомив Качка.
Він також додав, що неочікуване рішення ЄС змусило відкласти решту важливих справ і займатися вирішенням кризової ситуації.
“На жаль, через важливість і терміновість цього питання для України ми вимушені призупинити роботу по інших важливих завданнях співпраці з ЄС у сфері санітарії і фітосанітарії. Сподіваюсь невдовзі ми знайдемо рішення і повернемося до звичайного режиму співпраці”, — підсумував Качка.
Нагадаємо, пташиний грип з початку року був зафіксований одразу в декількох країнах ЄС: Угорщині, Польщі, Словаччині. Втім, Україна не стала перекривати кордон з огляду на партнерські домовленості з ЄС. 18 грудня спалах пташиного грипу стався локально в Україні. І нехтуючи домовленностими, ЄС одразу зупинив ввіз української курятини до європейських країн.
Україна розцінює такі дії ЄС як несправедливі і такі, що підривають довіру до партнерів.
Експерти ж вбачають у діях ЄС елементи конкурентної боротьби.
Держпродспоживслужба ввела відповідні заходи по забороні ввезення курятини з ЄС.