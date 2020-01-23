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Експерти відреагували на несподіване рішення ЄС щодо заборони ввезення української курятини

Київ • УНН

 • 15362 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Рішення ЄС про тимчасову заборону імпорту української курятини завдасть значного удару по економіці України. Таку думку у коментарі УНН висловив економічний експерт Олександр Охріменко.

Експерти відреагували на несподіване рішення ЄС щодо заборони ввезення української курятини

Він уточнив, що сьогодні Україна складає гідну конкуренцію ЄС в частині експорту м'яса птиці, тому таке рішення може бути елементом конкурентної боротьби.

"Україна є конкурентом ЄС по цьому напрямку, і Європі це дуже не подобається. Конкурентів, як відомо, ніхто не любить. Не подобається Європі і те, що Україна постачає чимало курятини в ЄС. Минулого року про це активно писали навіть західні ЗМІ. Ну, не хоче Європа бачити на своєму ринку такого великого експортера", - коментує експерт.

Забороняючи ввезення українського продукту, ЄС демонструє готовність у будь-який момент закрити очі на заздалегідь обумовлені правила гри, продовжив Охріменко.

"Ніхто із євроспільноти вам не скаже, що ми проводимо протекціоністську політику. Так не можна, але вони це роблять. Ніколи не можна слухати або вірити словам європейських політиків - вони обманюють. Вони будуть перегравати, і нікому не дадуть можливості грати хоч і чесно, але не за їх правилами", - підкреслив він.

Більше того, рішення європейців порушує Угоду про асоціацію України і ЄС, вважає експерт.

"Цього робити не можна, але ж хто їм зауваження зробить? Ніхто. Тому вони зараз будуть розводити руки, вибачатися, але ж це великий удар по економіці країни. Ця ситуація - приклад того, що не можна чекати, що Європа буде чесно вести бізнес. Цього ніколи не буде", - каже він.

Думку фахівця розділяє політичний аналітик Олександр Кочетков. Дії європейців експерт називає несправедливими щодо України.

"На жаль, геополітика і геоекономіка побудована таким чином, що завжди виграє сильніший. Такий гравець, власне, тому і може дозволити собі грати за правилами, які вигідні йому. Хоча, у цьому випадку, це і несправедливо щодо України.

Так, ми маємо домовленості про партнерство, але ми не є членами ЄС. І ЄС, розуміючи це, діє таким чином, яким вважає за потрібне", - пояснює він.

Європа не відчуває дефіциту продуктів харчування, продовжив Кочетков.

"У нас є дефіцит певних продуктів, а у ЄС - надлишок їх. І вони нічого не втрачають, закриваючи нам ринок. Думаю, вони не сильно переймаються, що їх дії не є коректними", - додав він.

Кочетков не виключає, що Європа навмисне призупинила поставки курятини з України.

"Знову ж таки - бо у них немає дефіциту із продуктами харчування", - підкреслив він.

Нагадаємо, спалах пташиного грипу, який, ймовірно, прийшов до України з ЄС став підставою для призупинення ввезення української курятини в європейські країни. Таке рішення Єврокомісія прийняла вчора ввечері, чим дуже здивувала українських посадовців. У Держпродспоживслужбі пояснили, що між Україною та ЄС були попередні домовленості не перекривати торгівлю через локальні спалахи пташиного грипу, які з початку року були в ЄС, а згодом один випадок був зафіксований і в Україні.

У Міністерстві економічного розвитку заявили, що сподіваються на адекватний діалог, оскільки такі дії ЄС підривають довіру в партнерські відносини між сторонами.

Раніше УНН повідомляв, що Україна займає третє місце в рейтингу найбільших постачальників курятини в країни ЄС.

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