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Эксперты отреагировали на неожиданное решение ЕС о запрете ввоза украинской курятины

Киев • УНН

 • 15362 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Решение ЕС о временном запрете импорта украинской курятины нанесет значительный удар по экономике Украины. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономический эксперт Александр Охрименко.

Эксперты отреагировали на неожиданное решение ЕС о запрете ввоза украинской курятины

Он уточнил, что сегодня Украина составляет достойную конкуренцию ЕС в части экспорта мяса птицы, поэтому такое решение может быть элементом конкурентной борьбы.

"Украина является конкурентом ЕС по этому направлению, и Европе это очень не нравится. Конкурентов, как известно, никто не любит. Не нравится Европе и то, что Украина поставляет немало курятины в ЕС. В прошлом году об этом активно писали даже западные СМИ. Ну, не хочет Европа видеть на своем рынке такого крупного экспортера", - комментирует эксперт.

Запрещая ввоз украинского продукта, ЕС демонстрирует готовность в любой момент закрыть глаза на заранее оговоренные правила игры, продолжил Охрименко.

"Никто из европейского сообщества вам не скажет, что мы проводим протекционистскую политику. Так нельзя, но они это делают. Никогда нельзя слушать или верить словам европейских политиков - они обманывают. Они будут переигрывать, и никому не дадут возможности играть хоть и честно, но не по их правилам", - подчеркнул он.

Более того, решение европейцев нарушает Соглашение об ассоциации Украины и ЕС, считает эксперт.

"Этого делать нельзя, но кто им замечание сделает? Никто. Поэтому они сейчас будут разводить руки, извиняться, но это большой удар по экономике страны. Эта ситуация - пример того, что нельзя ожидать, что Европа будет честно вести бизнес. Этого никогда не будет", - говорит он.

Мнение специалиста разделяет политический аналитик Александр Кочетков. Действия европейцев эксперт называет несправедливыми относительно Украины.

"К сожалению, геополитика и геоэкономика построена таким образом, что всегда выигрывает сильнейший. Такой игрок, собственно, поэтому и может позволить себе играть по правилам, которые выгодны ему. Хотя, в данном случае, это и несправедливо в отношении Украины.

Да, мы имеем договоренности о партнерстве, но мы не являемся членами ЕС. И ЕС, понимая это, действует таким образом, каким считает нужным", - объясняет он.

Европа не испытывает дефицита продуктов питания, продолжил Кочетков.

"У нас есть дефицит определенных продуктов, а у ЕС - избыток их. И они ничего не теряют, закрывая нам рынок. Думаю, они не сильно переживают, что их действия не являются корректными", - добавил он.

Кочетков не исключает, что Европа умышленно приостановила поставки курятины из Украины.

"Опять же - потому что у них нет дефицита с продуктами питания", - подчеркнул он.

Напомним, вспышка птичьего гриппа, который, вероятно, пришел в Украину из ЕС стал основанием для приостановления ввоза украинской курятины в европейские страны. Такое решение Еврокомиссия приняла вчера вечером, чем очень удивила украинских чиновников. В Госпродпотребслужбе объяснили, что между Украиной и ЕС были предварительные договоренности не перекрывать торговлю из-за локальных вспышек птичьего гриппа, которые с начала года были в ЕС, а затем один случай был зафиксирован и в Украине.

В Министерстве экономического развития заявили, что надеются на адекватный диалог, поскольку такие действия ЕС подрывают доверие к партнерским отношениям между сторонами.

Ранее УНН сообщал, что Украина занимает третье место в рейтинге крупнейших поставщиков курятины в страны ЕС.

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