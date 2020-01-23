Україна ввела відповідні заходи по забороні ввезення курятини з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Україна обмежила ввезення курятини з Польщі. Про це УНН повідомили в Держспоживслужбі.
Там нагадали, що в січні 2020 року в деяких країнах ЄС були зафіксовані спалахи пташиного грипу.
“Україна ввела обмеження щодо регіонів і зон, визнаних компетентним органом Польщі, де були зареєстровані випадки пташиного грипу”, — повідомили в Держспоживслужбі.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо про те, що ЄС призупинив ввезення української курятини в європейські країни через спалах пташиного грипу, який ймовірно і прийшов в Україну з ЄС. З початку року пташиний грип був зафіксований в Угорщині, Словаччині та Польщі.
Однак весь цей час Україна не припиняла торгові відносини з ЄС, за раніше досягнутими домовленостями. Рішення ЄС про заборону імпорту української курятини викликало подив вітчизняних чиновників, які екстрено почали вирішувати кризову ситуацію.