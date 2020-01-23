Украина ввела соответствующие меры по запрету ввоза курятины из ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Украина ограничила ввоз курятины из Польши. Об этом сообщили УНН в Госпотребслужбе.
Там напомнили, что в январе 2020 года в некоторых странах ЕС были зафиксированы вспышки птичьего гриппа.
“Украина ввела ограничения в отношении регионов и зон, признанных компетентным органом Польши, где были зарегистрированы случаи птичьего гриппа”, — сообщили в Госпотребслужбе.
Напомним, сегодня стало известно о том, что ЕС приостановил ввоз украинской курятины в европейские страны из-за вспышки птичьего гриппа, который вероятно и пришёл в Украину с ЕС. С начала года птичий грипп был зафиксирован в Венгрии, Словакии и Польше.
Однако все это время Украина не прекращала торговые отношения с ЕС, по ранее достигнутым договорённостям. Решение ЕС о запрете импорта украинской курятины вызвало недоумение отечественных чиновников, которые экстренно принялись решать кризисную ситуацию.