"Куриный конфликт": в Минэкономразвития заявили о срочные консультации с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Решение ЕС по ограничению ввоза мяса птицы из Украины из-за случая птичьего гриппа значительно строже, чем должно быть. Об этом заявил заместитель министра экономического развития, торговый представитель Украины Тарас Качка в своем Facebook, передает УНН.
“Тем не менее, мы активно и совместно работаем над тем, чтобы оперативно скорректировать это решение. Сейчас есть все возможности для того, чтобы скорректировать его в ту сторону. В этом и на следующей неделе мы проведем все необходимые консультации в Брюсселе”, — сообщил Качка.
Он также добавил, что неожиданное решение ЕС заставило отложить остальные важные дела и заниматься решением кризисной ситуации.
“К сожалению, из-за важности и срочности этого вопроса для Украины мы вынуждены приостановить работу по другим важным задачах сотрудничества с ЕС в сфере санитарии и фитосанитарии. Надеюсь вскоре мы найдем решение и вернемся к обычному режиму сотрудничества”, — подытожил Качка.
Напомним, птичий грипп с начала года был зафиксирован сразу в нескольких странах ЕС Венгрии, Польши, Словакии. Впрочем, Украина не стала перекрывать границу учитывая партнерские договоренности с ЕС. 18 декабря вспышка птичьего гриппа произошел локально в Украине. И пренебрегая договоренности, ЕС сразу остановил ввоз украинской курятины в европейские страны.
Украина расценивает такие действия ЕС как несправедливые и подрывающие доверие к партнерам.
Эксперты же видят в действиях ЕС элементы конкурентной борьбы.
Держпродспоживслужба ввела соответствующие меры по запрету ввоза курятины из ЕС.