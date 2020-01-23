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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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"Куриный конфликт": в Минэкономразвития заявили о срочные консультации с ЕС

Киев • УНН

 • 10269 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Решение ЕС по ограничению ввоза мяса птицы из Украины из-за случая птичьего гриппа значительно строже, чем должно быть. Об этом заявил заместитель министра экономического развития, торговый представитель Украины Тарас Качка в своем Facebook, передает УНН.

"Куриный конфликт": в Минэкономразвития заявили о срочные консультации с ЕС

“Тем не менее, мы активно и совместно работаем над тем, чтобы оперативно скорректировать это решение. Сейчас есть все возможности для того, чтобы скорректировать его в ту сторону. В этом и на следующей неделе мы проведем все необходимые консультации в Брюсселе”, — сообщил Качка.

Он также добавил, что неожиданное решение ЕС заставило отложить остальные важные дела и заниматься решением кризисной ситуации.

“К сожалению, из-за важности и срочности этого вопроса для Украины мы вынуждены приостановить работу по другим важным задачах сотрудничества с ЕС в сфере санитарии и фитосанитарии. Надеюсь вскоре мы найдем решение и вернемся к обычному режиму сотрудничества”, — подытожил Качка.

Напомним, птичий грипп с начала года был зафиксирован сразу в нескольких странах ЕС Венгрии, Польши, Словакии. Впрочем, Украина не стала перекрывать границу учитывая партнерские договоренности с ЕС. 18 декабря вспышка птичьего гриппа произошел локально в Украине. И пренебрегая договоренности, ЕС сразу остановил ввоз украинской курятины в европейские страны.

Украина расценивает такие действия ЕС как несправедливые и подрывающие доверие к партнерам.

Эксперты же видят в действиях ЕС элементы конкурентной борьбы.

Держпродспоживслужба ввела соответствующие меры по запрету ввоза курятины из ЕС.

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