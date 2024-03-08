Курс валют на 8 березня: за добу гривня зміцнилася на 18 копійок
Київ • УНН
Національний банк України підвищив офіційний курс гривні до долара США на 18 копійок до 38,0836 грн/$ та до євро на 11 копійок до 41,4883 грн/€ на 8 березня.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 38,0836 грн/$, що зміцнило її на 18 копійок порівняно з учорашнім днем, за даними НБУ, пише УНН.
Деталі
Офіційний курс євро встановлено на 8 березня на рівні 41,4883 грн. Таким чином гривня до євро укріпилася на 11 копійок проти попереднього дня.
Згідно з даними профільних сайтів, долар можна купити в середньому за 38,53 грн, а продати за 38,05 грн у банках. Євро можна купити в середньому за 42,05 грн, а продати за 41,40 грн у банках.
В обмінниках долар торгується за курсом 38,38-38,47 грн, а євро - за 41,89-42,05 грн.
На міжбанку курси становлять відповідно 38,04-38,06 грн/$ для долара та 41,53-41,54 грн/євро для євро.
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