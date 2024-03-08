ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Курс валют на 8 марта: за сутки гривна укрепилась на 18 копеек

Курс валют на 8 марта: за сутки гривна укрепилась на 18 копеек

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 07:45  •  13488 просмотра

Read in English

Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны к доллару США на 18 копеек до 38,0836 грн/$ и к евро на 11 копеек до 41,4883 грн/€ на 8 марта.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 38,0836 грн/$, что укрепило ее на 18 копеек по сравнению со вчерашним днем, по данным НБУ, пишет УНН.

Детали

Официальный курс евро установлен на 8 марта на уровне 41,4883 грн. Таким образом гривна к евро укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Согласно данным профильных сайтов, доллар можно купить в среднем за 38,53 грн, а продать за 38,05 грн в банках. Евро можно купить в среднем за 42,05 грн, а продать за 41,40 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 38,38-38,47 грн, а евро - по 41,89-42,05 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 38,04-38,06 грн/$ для доллара и 41,53-41,54 грн/евро для евро.

Напомним

Цена на золото достигла нового рекорда в $2154 за унцию после того, как председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил о вероятном снижении процентных ставок в этом году.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
  •  23049 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
  •  103190 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
  •  105406 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
  •  106021 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
07.03.24  •  107385 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  130056 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
06.03.24  •  135443 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
06.03.24  •  125639 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
06.03.24  •  118403 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
06.03.24  •  115950 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Новости по теме
Курс валют на 8 марта: за сутки гривна укрепилась на 18 копеек

Курс валют на 8 марта: за сутки гривна укрепилась на 18 копеек

  •  13488 просмотра
Канада присоединяется к коалиции дронов для Украины

Канада присоединяется к коалиции дронов для Украины

  •  14920 просмотра
россия хочет использовать Приднестровье и Гагаузию, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове - ISW

россия хочет использовать Приднестровье и Гагаузию, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове - ISW

  •  11021 просмотра
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Эксклюзив

  •  23049 просмотра
США присоединились к международной коалиции по возвращению украинских детей

США присоединились к международной коалиции по возвращению украинских детей

  •  16594 просмотра
В Украине под конец недели потеплеет до +12° - синоптики

В Украине под конец недели потеплеет до +12° - синоптики

  •  13151 просмотра
россияне ночью и утром 5 раз ударили по Сумщине: стреляли из минометов и артиллерии, сбрасывали мины

россияне ночью и утром 5 раз ударили по Сумщине: стреляли из минометов и артиллерии, сбрасывали мины

  •  14319 просмотра
Британия передаст Украине технику для разминирования: в апреле ожидается самый большой конвой

Британия передаст Украине технику для разминирования: в апреле ожидается самый большой конвой

  •  14079 просмотра
Из-за атаки рф в Одесской области поврежден законсервированный объект инфраструктуры - Кипер

Из-за атаки рф в Одесской области поврежден законсервированный объект инфраструктуры - Кипер

  •  15144 просмотра
В Харьковской области враг обстрелами убил 3 и ранил 9 человек за сутки

В Харьковской области враг обстрелами убил 3 и ранил 9 человек за сутки

  •  14340 просмотра

Популярные

россияне не платят работникам коммунальных учреждений, учебных заведений и детсадов - ЦНС

россияне не платят работникам коммунальных учреждений, учебных заведений и детсадов - ЦНС

  •  89801 просмотра
российские танкеры продолжают поставлять СПГ в порты ЕС

российские танкеры продолжают поставлять СПГ в порты ЕС

  •  67339 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

  •  43528 просмотра
Ракета направляется в Кропивницкий

Ракета направляется в Кропивницкий

  •  88554 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с юга

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с юга

  •  62861 просмотра

Публикации

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  127890 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  133853 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  163229 просмотра
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

5 марта 2024, 14:54  •  187964 просмотра
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  192012 просмотра

Курс валют на 8 марта: за сутки гривна укрепилась на 18 копеек

Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны к доллару США на 18 копеек до 38,0836 грн/$ и к евро на 11 копеек до 41,4883 грн/€ на 8 марта.

Экономика •   •  13488 просмотра
Курс валют на 8 марта: за сутки гривна укрепилась на 18 копеек

Канада присоединяется к коалиции дронов для Украины

Канада примет участие в коалиции во главе с Латвией и Великобританией с целью усиления потенциала Украины в области беспилотников.

Война •   •  14920 просмотра
Канада присоединяется к коалиции дронов для Украины

россия хочет использовать Приднестровье и Гагаузию, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове - ISW

россия пытается использовать непризнанные регионы Приднестровья и Гагаузии для проведения гибридных операций и дестабилизации Молдовы накануне переговоров о вступлении в ЕС и президентских выборов.

Новости Мира •   •  11021 просмотра
россия хочет использовать Приднестровье и Гагаузию, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове - ISW

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене.

Экономика •   •  23049 просмотра
Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

США присоединились к международной коалиции по возвращению украинских детей

Соединенные Штаты присоединились к международной коалиции, созданной для освобождения всех украинских детей, незаконно депортированных или принудительно перемещенных Россией, и обеспечения привлечения к ответственности виновных.

Война •   •  16594 просмотра
США присоединились к международной коалиции по возвращению украинских детей

В Украине под конец недели потеплеет до +12° - синоптики

В течение следующих трех дней в Украине не ожидается существенных осадков, температура воздуха будет колебаться от 0-6°С мороза ночью до 1-12°С тепла днем, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный со скоростью 3-10 м/с.

Общество •   •  13151 просмотра
В Украине под конец недели потеплеет до +12° - синоптики

россияне ночью и утром 5 раз ударили по Сумщине: стреляли из минометов и артиллерии, сбрасывали мины

Ночью и утром россияне 5 раз атаковали Сумскую область, обстреливая несколько населенных пунктов из минометов, артиллерии и сбрасывая мины.

Война •   •  14319 просмотра
россияне ночью и утром 5 раз ударили по Сумщине: стреляли из минометов и артиллерии, сбрасывали мины

Британия передаст Украине технику для разминирования: в апреле ожидается самый большой конвой

Британия передаст Украине технику для разминирования: в апреле ожидается самый большой конвой.

Политика •   •  14079 просмотра
Британия передаст Украине технику для разминирования: в апреле ожидается самый большой конвой

Из-за атаки рф в Одесской области поврежден законсервированный объект инфраструктуры - Кипер

Из-за российской атаки ударными беспилотниками был поврежден законсервированный объект инфраструктуры в Одесской области и возник пожар, который удалось быстро потушить, обошлось без жертв.

Война •   •  15144 просмотра
Из-за атаки рф в Одесской области поврежден законсервированный объект инфраструктуры - Кипер

В Харьковской области враг обстрелами убил 3 и ранил 9 человек за сутки

В Харьковской области 3 человека погибли и еще 9, в том числе 3-летняя девочка, получили ранения в результате российских обстрелов, которые за минувшие сутки повредили жилые дома, инфраструктуру и транспортные средства в нескольких населенных пунктах.

Война •   •  14340 просмотра
В Харьковской области враг обстрелами убил 3 и ранил 9 человек за сутки