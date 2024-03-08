Курс валют на 8 марта: за сутки гривна укрепилась на 18 копеек
Киев • УНН
Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны к доллару США на 18 копеек до 38,0836 грн/$ и к евро на 11 копеек до 41,4883 грн/€ на 8 марта.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 38,0836 грн/$, что укрепило ее на 18 копеек по сравнению со вчерашним днем, по данным НБУ, пишет УНН.
Детали
Официальный курс евро установлен на 8 марта на уровне 41,4883 грн. Таким образом гривна к евро укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим днем.
Согласно данным профильных сайтов, доллар можно купить в среднем за 38,53 грн, а продать за 38,05 грн в банках. Евро можно купить в среднем за 42,05 грн, а продать за 41,40 грн в банках.
В обменниках доллар торгуется по курсу 38,38-38,47 грн, а евро - по 41,89-42,05 грн.
На межбанке курсы составляют соответственно 38,04-38,06 грн/$ для доллара и 41,53-41,54 грн/евро для евро.
Напомним
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