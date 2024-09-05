Курс валют на 5 вересня: НБУ знизив курс гривні на копійку
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2766 грн/дол., що девальвувало гривню на 1 копійку. Наведено курси валют в банках, обмінниках та на міжбанку.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2766 грн/дол., що девальвувало гривню на 1 копійку, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,27 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 45,60 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,55 грн, а продати за 41,15 у банках. Євро можна купити за 45,99 грн, а продати за 45,45 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,35-41,45 грн, а євро - за 45,75-45,95 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,18-41,2 грн/дол. для долара та 45,53-45,54 грн/євро для євро.
Нацбанк пропонує замінити назву монети "копійка" на "шаг"02.09.24, 15:45 • 27404 перегляди