Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,2766 грн/долл., что девальвировало гривну на 1 копейку. Приведены курсы валют в банках, обменниках и на межбанке.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2766 грн/долл., что девальвировало гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,27 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,60 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
Нацбанк пропонує замінити назву монети "копійка" на "шаг"2 сентября 2024, 12:45 • 26847 просмотров