Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2766 грн/долл., что девальвировало гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,27 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,60 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,55 грн, а продать за 41,15 в банках. Евро можно купить за 45,99 грн, а продать за 45,45 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,35-41,45 грн, а евро - по 45,75-45,95 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,18-41,2 грн/долл. для доллара и 45,53-45,54 грн/евро для евро.

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