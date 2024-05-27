Курс валют на 27 травня: офіційний курс гривні на рекордному мінімумі
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 40,1130 UAH/USD, девальвувавши гривню на 19 копійок.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 40,1130 грн/дол., що девальвувало гривню на 19 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 40,11 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,49 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:
- Долар можна купити за 40,40 грн, а продати за 39,95 у банках. Євро можна купити за 43,87 грн, а продати за 43,20 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 40,40−40,53 грн, а євро - за 43,85−44,00 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 40,14−40,18 грн/дол. для долара та 43,52−43,55 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Національний банк України планує обмежити кількість щомісячних переказів з P2P-карток до 30 і загальною сумою до 100 000 гривень, але ці обмеження не торкнуться 98% українців, а ліміти можна буде збільшити, надавши в банк документи про доходи.