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Курс валют на 27 травня: офіційний курс гривні на рекордному мінімумі

Київ • УНН

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Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 40,1130 UAH/USD, девальвувавши гривню на 19 копійок.

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 40,1130 грн/дол., що девальвувало гривню на 19 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 40,11 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,49 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:

  • Долар можна купити за 40,40 грн, а продати за 39,95 у банках. Євро можна купити за 43,87 грн, а продати за 43,20 грн у банках. 
  • В обмінниках долар торгується за курсом 40,40−40,53 грн, а євро - за 43,85−44,00 грн. 
  • На міжбанку курси становлять відповідно 40,14−40,18 грн/дол. для долара та 43,52−43,55 грн/євро для євро.

Нагадаємо

Національний банк України планує обмежити кількість щомісячних переказів з P2P-карток до 30 і загальною сумою до 100 000 гривень, але ці обмеження не торкнуться 98% українців, а ліміти можна буде збільшити, надавши в банк документи про доходи.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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