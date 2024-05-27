Курс валют на 27 мая: официальный курс гривны на рекордном минимуме

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 40,1130 грн/долл., что девальвировало гривну на 19 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 40,11 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,49 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

Доллар можно купить за 40,40 грн, а продать за 39,95 в банках. Евро можно купить за 43,87 грн, а продать за 43,20 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 40,40-40,53 грн, а евро - по 43,85-44,00 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 40,14-40,18 грн/долл. для доллара и 43,52-43,55 грн/евро для евро.

Напомним

Национальный банк Украины планирует ограничить количество ежемесячных переводов с P2P-карт до 30 и общей суммой до 100 000 гривен, но эти ограничения не коснутся 98% украинцев, а лимиты можно будет увеличить, предоставив в банк документы о доходах.