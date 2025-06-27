Курс валют на 27 червня: гривня дещо зміцніла

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,58 грн/дол., що зміцнило гривню на 0,8 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,58 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,63 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:

долар можна купити за 41,50 грн, а продати за 41,62 грн, євро можна купити за 48,85 грн, а продати за 49,10 грн у банках.

в обмінниках долар торгується за курсом 41,50-41,62 грн, а євро - за 48,85-49,10 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,57-41,6 грн/дол. та 48,72-48,74 грн/євро.

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