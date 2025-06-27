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Курс валют на 27 июня: гривна несколько укрепилась

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,58 грн/долл., что демонстрирует ее укрепление. Межбанковские, банковские и обменные курсы доллара и евро также указаны соответственно.

Курс валют на 27 июня: гривна несколько укрепилась

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,58 грн/долл., что укрепило гривну на 0,8 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,58 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,63 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

  • доллар можно купить за 41,50 грн, а продать за 41,62 грн, евро можно купить за 48,85 грн, а продать за 49,10 грн в банках.
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,50-41,62 грн, а евро - за 48,85-49,10 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,57-41,6 грн/долл. и 48,72-48,74 грн/евро.

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        Павел Зинченко

        Павел Зинченко

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