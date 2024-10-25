Курс валют на 25 жовтня: долар незначно впав, а євро продовжує ріст
Київ • УНН
НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,26 грн/дол, зміцнивши її на 1 копійку. Євро торгується по 44,54 грн, а в обмінниках та банках курси коливаються в межах 41,10-41,55 для долара та 44,50-45,10 для євро.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,2630 грн/дол., що зміцнило гривню на 1 копійку, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,26 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 44,54 грн/євро. Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,55 грн, а продати за 41,10 у банках;
- Євро можна купити за 45,10 грн, а продати за 44,50 грн у банках;
В обмінниках:
- долар торгується за курсом 41,46 - 41,50 грн;
- євро – за 44,91 - 45,05 грн.
На міжбанку курси становлять відповідно 41,27 − 41,29 грн/дол. для долара та 44,58−44,59 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Станом на 1 жовтня в Україні було 788,7 млрд гривень готівки в обігу, що на 32,1 млрд гривень більше, ніж на початку року, але на 4,4 млрд гривень менше, ніж за підсумками другого кварталу. В НБУ скорочення обсягів готівкових коштів пояснили сезонними факторами.