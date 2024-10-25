Курс валют на 25 октября: доллар незначительно упал, а евро продолжает рост

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,2630 грн/долл., что укрепило гривну на 1 копейку, сообщает УНН с ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,26 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,54 грн/евро. Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,55 грн, а продать за 41,10 в банках;

Евро можно купить за 45,10 грн, а продать за 44,50 грн в банках;



[В обменниках:

доллар торгуется по курсу 41,46 - 41,50 грн;

евро - по 44,91 - 45,05 грн.



На межбанке курсы составляют соответственно 41,27 - 41,29 грн/долл. для доллара и 44,58-44,59 грн/евро для евро.

Напомним

По состоянию на 1 октября в Украине было 788,7 млрд гривен наличных денег в обращении, что на 32,1 млрд гривен больше, чем в начале года, но на 4,4 млрд гривен меньше, чем по итогам второго квартала. В НБУ сокращение объемов наличных средств объяснили сезонными факторами.