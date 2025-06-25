Курс валют на 25 червня: гривня зміцніла, а євро оновило історичний максимум

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7924 грн/дол., що зміцнило гривню на 8 копійок. Курс євро оновило історичний максимум у 48,50 грн, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,79 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,50 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,39 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

у банках долар торгується за курсом 42,15-41,60 грн, євро за 48,87-48,10 грн, злотий за 11,60-10,75 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,70-41,77 грн, євро - за 48,60-48,80 грн, злотий за 11,30-11,40 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,73-41,76 грн/дол. та 48,37-48,38 грн/євро.

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