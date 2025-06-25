Курс валют на 25 июня: гривна укрепилась, а евро обновил исторический максимум
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 41,7924 грн/долл., укрепив ее на 8 копеек. Курс евро достиг исторического максимума в 48,50 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,7924 грн/долл., что укрепило гривну на 8 копеек. Курс евро обновил исторический максимум в 48,50 грн, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,79 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,50 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,39 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:
- в банках доллар торгуется по курсу 42,15-41,60 грн, евро по 48,87-48,10 грн, злотый по 11,60-10,75 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,70-41,77 грн, евро - по 48,60-48,80 грн, злотый по 11,30-11,40 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,73-41,76 грн/долл. и 48,37-48,38 грн/евро.
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки16.06.25, 15:56 • 172007 просмотров