Курс валют на 24 червня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,8702 грн/дол., що девальвувало гривню на 4 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,87 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,02 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,23 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

у банках долар торгується за курсом 42,15-41,55 грн, євро за 48,59-48,00 грн, злотий за 11,60-10,75 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,75-41,82 грн, євро - за 48,45-48,63 грн, злотий за 11,25-11,35 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,91-41,94 грн/дол. та 48,16-48,18 грн/євро.

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Доповнення

Україна у 2025 році потребує 17,3 мільярда доларів для фінансування першочергових потреб відновлення: житла, енергетики, інфраструктури, транспорту та соціального захисту.