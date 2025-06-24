Курс валют на 24 червня: гривня девальвувала
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 41,8702 грн/дол., що означає девальвацію на 4 копійки. Курс євро становить 48,02 грн/євро, а злотого – 11,23 грн/злотий.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,8702 грн/дол., що девальвувало гривню на 4 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,87 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,02 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,23 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:
- у банках долар торгується за курсом 42,15-41,55 грн,
євро за 48,59-48,00 грн, злотий за 11,60-10,75 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,75-41,82
грн, євро - за 48,45-48,63 грн, злотий за 11,25-11,35 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,91-41,94
грн/дол. та 48,16-48,18 грн/євро.
Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на 1,37 млрд доларів23.06.25, 20:50 • 24603 перегляди
Доповнення
Україна у 2025 році потребує 17,3 мільярда доларів для фінансування першочергових потреб відновлення: житла, енергетики, інфраструктури, транспорту та соціального захисту.