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Курс валют на 24 червня: гривня девальвувала

Київ • УНН

 • 254 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 41,8702 грн/дол., що означає девальвацію на 4 копійки. Курс євро становить 48,02 грн/євро, а злотого – 11,23 грн/злотий.

Курс валют на 24 червня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,8702 грн/дол., що девальвувало гривню на 4 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,87 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,02 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,23 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

  • у банках долар торгується за курсом 42,15-41,55 грн, євро за 48,59-48,00 грн, злотий за 11,60-10,75 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,75-41,82 грн, євро - за 48,45-48,63 грн, злотий за 11,25-11,35 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,91-41,94 грн/дол. та 48,16-48,18 грн/євро.

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        Україна у 2025 році потребує 17,3 мільярда доларів для фінансування першочергових потреб відновлення: житла, енергетики, інфраструктури, транспорту та соціального захисту.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        Економіка
        Національний банк України
        Україна
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