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Курс валют на 24 июня: гривна девальвировала

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 41,8702 грн/долл., что означает девальвацию на 4 копейки. Курс евро составляет 48,02 грн/евро, а злотого – 11,23 грн/злотый.

Курс валют на 24 июня: гривна девальвировала

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,8702 грн/долл., что девальвировало гривну на 4 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,87 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,02 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,23 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,15-41,55 грн, евро по 48,59-48,00 грн, злотый по 11,60-10,75 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,75-41,82 грн, евро - по 48,45-48,63 грн, злотый по 11,25-11,35 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,91-41,94 грн/долл. и 48,16-48,18 грн/евро.

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        Дополнение

        Украина в 2025 году нуждается в 17,3 миллиарда долларов для финансирования первоочередных потребностей восстановления: жилья, энергетики, инфраструктуры, транспорта и социальной защиты.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        Экономика
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        Украина
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