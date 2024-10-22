Курс валют на 22 жовтня: долар та євро продовжують ріст
Київ • УНН
НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2833 грн/дол., що девальвувало її на 5 копійок. У банках та обмінниках долар і євро також подорожчали, курс на міжбанку становить 41,34-41,36 грн/дол.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,2833 грн/дол., що девальвувало гривню на 5 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,28 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 44,81 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,50 грн, а продати за 41,15 у банка
- Євро можна купити за 45,29 грн, а продати за 44,75 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,50−41,55 грн, а євро — за 45,20 – 45,35 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,34 − 41,36 грн/дол. для долара та 44,85−44,86 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Велика Британія надає Україні військову позику на 2,26 мільярда фунтів для зміцнення оборони.