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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 2796 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Курс валют на 22 жовтня: долар та євро продовжують ріст

Київ • УНН

 • 15254 перегляди

НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2833 грн/дол., що девальвувало її на 5 копійок. У банках та обмінниках долар і євро також подорожчали, курс на міжбанку становить 41,34-41,36 грн/дол.

Курс валют на 22 жовтня: долар та євро продовжують ріст

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,2833 грн/дол., що девальвувало гривню на 5 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,28 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 44,81 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:

- Долар можна купити за 41,50 грн, а продати за 41,15 у банка

- Євро можна купити за 45,29 грн, а продати за 44,75 грн у банках.

- В обмінниках долар торгується за курсом 41,50−41,55 грн, а євро — за 45,20 – 45,35 грн.

- На міжбанку курси становлять відповідно 41,34 − 41,36 грн/дол. для долара та 44,85−44,86 грн/євро для євро.

Нагадаємо

Велика Британія надає Україні військову позику на 2,26 мільярда фунтів для зміцнення оборони.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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