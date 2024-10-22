Курс валют на 22 октября: доллар и евро продолжают рост
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,2833 грн/долл., что девальвировало ее на 5 копеек. В банках и обменниках доллар и евро также подорожали, курс на межбанке составляет 41,34-41,36 грн/долл.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,2833 грн/долл., что девальвировало гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,28 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,81 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 41,50 грн, а продать за 41,15 у банка
- Евро можно купить за 45,29 грн, а продать за 44,75 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,50-41,55 грн, а евро - по 45,20 - 45,35 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,34 - 41,36 грн/долл. для доллара и 44,85-44,86 грн/евро для евро.
Напомним
Великобритания предоставляет Украине военный заем на 2,26 миллиарда фунтов для укрепления обороны.