Курс валют на 2 вересня: НБУ підвищив курс гривні
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,0592 грн/дол., зміцнивши її на 14 копійок. Курс євро встановлено на рівні 45,50 грн/євро, а на міжбанку долар торгується за 41-41,03 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,0592 грн/дол., що зміцнило гривню на 14 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,05 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 45,50 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,40 грн, а продати за 41,00 у банках. Євро можна купити за 46,00 грн, а продати за 45,35 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,30-41,38 грн, а євро - за 45,65-45,83 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41-41,03 грн/дол. для долара та 45,41-45,43 грн/євро для євро.
Нагадаємо
У серпні бюджет України отримав 386,2 мільярда гривень податків, зборів та обов’язкових платежів.