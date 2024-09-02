Курс валют на 2 сентября: НБУ повысил курс гривны

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,0592 грн/долл., что укрепило гривну на 14 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,05 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,50 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,40 грн, а продать за 41,00 в банках. Евро можно купить за 46,00 грн, а продать за 45,35 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,30-41,38 грн, а евро - по 45,65-45,83 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41-41,03 грн/долл. для доллара и 45,41-45,43 грн/евро для евро.

Напомним

В августе бюджет Украины получил 386,2 миллиарда гривен налогов, сборов и обязательных платежей.