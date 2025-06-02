Курс валют на 2 червня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5261 грн/дол., що зміцнило гривню на 0,2 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,52 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,07 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,07 грн/злотий. Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00:

у банках долар торгується за курсом 41,71-41,20 грн, євро за 47,59-46,80 грн, злотий за 11,40-10,75 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,45 грн, євро - за 47,17-47,35 грн, злотий за 11,03 - 11,13 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,56-41,60 грн/дол. та 47,04-47,08 грн/євро.

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