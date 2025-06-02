Курс валют на 2 июня: Нацбанк укрепил гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 2 июня на уровне 41,5261 грн/долл. В банках доллар торгуется по курсу 41,71-41,20 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5261 грн/долл., что укрепило гривну на 0,2 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,52 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,07 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,07 грн/злотый. Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:00:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,71-41,20 грн, евро по 47,59-46,80 грн, злотый по 11,40-10,75 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,45 грн, евро - по 47,17-47,35 грн, злотый по 11,03 - 11,13 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,56-41,60 грн/долл. и 47,04-47,08 грн/евро.
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