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Курс валют на 2 июня: Нацбанк укрепил гривну

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 2 июня на уровне 41,5261 грн/долл. В банках доллар торгуется по курсу 41,71-41,20 грн.

Курс валют на 2 июня: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5261 грн/долл., что укрепило гривну на 0,2 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,52 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,07 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,07 грн/злотый. Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:00: 

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,71-41,20 грн, евро по 47,59-46,80 грн, злотый по 11,40-10,75 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,45 грн, евро - по 47,17-47,35 грн, злотый по 11,03 - 11,13 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,56-41,60 грн/долл. и 47,04-47,08 грн/евро.

        Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом20.05.25, 17:05 • 144644 просмотра

        Алена Уткина

        Алена Уткина

        ЭкономикаФинансы
        Национальный банк Украины
        Brent Oil
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