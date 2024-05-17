Курс валют на 17 травня: гривня зміцнилась на 14 копійок
Київ • УНН
Національний банк України зміцнив гривню на 14 копійок, встановивши офіційний курс на рівні 39,4395 UAH/USD.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 39,4395грн/дол., що зміцнило гривню на 14 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 39,44 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 42,84 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:45 ранку:
- Долар можна купити за 39,93 грн, а продати за 40,00 у банках.
- Євро можна купити за 43,35 грн, а продати за 42,70 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 39,82−39,90 грн, а євро — за 43,15−43,25 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 39,33−39,35 грн/дол. для долара та 42,70−42,71 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Згідно з доповіддю британської розвідки, економіка України залишається стійкою, прогнозоване реальне економічне зростання у 2024 році становитиме 3%, попри вторгнення росії та атаки на енергетичну інфраструктуру.