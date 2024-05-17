Курс валют на 17 мая: гривна укрепилась на 14 копеек

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 39,4395грн/долл., что укрепило гривну на 14 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,44 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,84 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:45 утра:

- Доллар можно купить за 39,93 грн, а продать за 40,00 в банках.

- Евро можно купить за 43,35 грн, а продать за 42,70 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,82-39,90 грн, а евро - по 43,15-43,25 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 39,33-39,35 грн/долл. для доллара и 42,70-42,71 грн/евро для евро.

Напомним

Согласно докладу британской разведки, экономика Украины остается устойчивой, прогнозируемый реальный экономический рост в 2024 году составит 3%, несмотря на вторжение России и атаки на энергетическую инфраструктуру.