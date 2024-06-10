Курс валют на 10 червня: гривня девальвувала на 9 копійок
Київ • УНН
Національний банк України девальвував гривню на 9 копійок, встановивши офіційний обмінний курс на 10 червня на рівні 40,2485 грн/долар.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 40,2485 грн/дол., що девальвувало гривню на 9 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 40,24 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,87 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:
- Долар можна купити за 40,74 грн, а продати за 40,20 у банках.
- Євро можна купити за 44,45 грн, а продати за 43,62 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 40,70−40,80 грн, а євро — за 44,22−44,40 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 40,22−40,26 грн/дол. для долара та 44,52−44,54 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Зараз проходять перемовини з кредиторами з приводу реструктуризації, а саме часткового списання боргів, найближчим часом ці перемовини стануть публічними.