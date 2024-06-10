Курс валют на 10 июня: гривна девальвировала на 9 копеек

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 40,2485 грн/долл., что девальвировало гривну на 9 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 40,24 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,87 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

- Доллар можно купить за 40,74 грн, а продать за 40,20 в банках.

- Евро можно купить за 44,45 грн, а продать за 43,62 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 40,70 — 40,80 грн, а евро−по 44,22-44,40 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 40,22-40,26 грн/долл. для доллара и 44,52-44,54 грн/евро для евро.

Напомним

Сейчас проходят переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации, а именно частичного списания долгов, в ближайшее время эти переговоры станут публичными.