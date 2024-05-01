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Курс валют на 1 травня: долар впав на 15 копійок

Київ • УНН

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Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 39,5151 UAH/USD, зміцнивши гривню на 15 копійок по відношенню до долара США.

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 39,5151грн/дол., що зміцнило гривню на 15 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 39,51 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 42,36 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:

- Долар можна купити за 39,90 грн, а продати за 39,40 у банках.

- Євро можна купити за 42,90 грн, а продати за 42,30 грн у банках.

- В обмінниках долар торгується за курсом 39,75−39,85 грн, а євро — за 42,73−42,90 грн.

- На міжбанку курси становлять відповідно 39,6−39,66 грн/дол. для долара та 42,38−42,44 грн/євро для євро.

Нагадаємо

У травні збільшаться пенсійні виплати для пенсіонерів, яким протягом цього місяця виповнюється 70, 75 та 80 років.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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