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Курс валют на 1 мая: доллар упал на 15 копеек: курс валют на 1 мая
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,5151 UAH/USD, укрепив гривну на 15 копеек по отношению к доллару США.
Евлаш о ночной атаке россии на Одессу: рф применила три баллистические ракеты "Искандер-М"
Российские войска ночью нанесли удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" по густонаселенным районам Одессы, что привело к человеческим жертвам.
Стычки в Тбилиси: активисты ночью строили баррикады, лидер оппозиционной партии заявил об избиении полицией
Протестующие против закона "об иноагентах" ночью выстроили баррикады после того, как полиция попыталась их разогнать, а лидер оппозиции Леван Хабейшвили заявил, что был жестоко избит силовиками.
"Не дают врагу воплотить замыслы": Сырский показал яркие кадры работы украинских воинов по вражеской технике и вооружению
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поделился кадрами, на которых украинские военные уничтожают российскую военную технику и вооружение, не давая врагу реализовать свои планы.
Starbucks снижает прогноз продаж из-за падения спроса на ключевых рынках США и Китая
Starbucks снизила свой годовой прогноз продаж после того, как сообщила о падении сопоставимых продаж впервые за почти три года из-за слабого спроса в США и Китае, двух крупнейших рынках компании.
В Запорожской области согласовали строительство первых 5 подземных школ
Министерство образования и науки Украины утвердило первые проекты строительства 5 подземных школ в Запорожской области, а в будущем планируют построить всего 10 таких школ.
Атака рф на Харьков привела к 10 пострадавшим, по области враг бил КАБами и из РСЗО
30 апреля российская атака на Харьков привела к 10 пострадавшим, одному человеку погибшему, а также к повреждению зданий, транспортных средств и железнодорожных сооружений.
Администрация Байдена стремится переклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик - WSJ
Администрация Байдена стремится переклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик, потенциально ослабляя ограничения на многомиллиардную индустрию.
На Донетчине из-за обстрелов рф погибли еще два жителя
Еще двое жителей Донецкой области погибли в результате российских обстрелов 30 апреля в Новоалександровке и Калиновом.
ООН предупреждает, что наземная операция Израиля в Рафахе "не за горами"
В ООН предупреждают, что неизбежная наземная операция Израиля в Рафахе, Газа, приведет к новым жертвам среди гражданского населения и будет препятствовать усилиям по оказанию гуманитарной помощи.