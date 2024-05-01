Курс валют на 1 мая: доллар упал на 15 копеек: курс валют на 1 мая

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 39,5151грн/долл., что укрепило гривну на 15 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,51 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,36 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

- Доллар можно купить за 39,90 грн, а продать за 39,40 в банках.

- Евро можно купить за 42,90 грн, а продать за 42,30 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,75-39,85 грн, а евро - по 42,73-42,90 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 39,6-39,66 грн/долл. для доллара и 42,38-42,44 грн/евро для евро.

Напомним

В мае увеличатся пенсионные выплаты для пенсионеров, которым в течение этого месяца исполняется 70, 75 и 80 лет.