Курс валют на 1 липня: гривня зміцнилась на 8 копійок
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 40,4542 UAH/USD, зміцнивши гривню на 8 копійок.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 40,4542 грн/дол., що зміцнило гривню на 8 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 40,45 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,26 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10:
- Долар можна купити за 40,85 грн, а продати за 40,40 у банках. Євро можна купити за 43,95 грн, а продати за 43,40 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 40,75-40,83 грн, а євро - за 43,84-43,99 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 40,53-40,55 грн/дол. для долара та 43,37-43,48 грн/євро для євро.
Нагадаємо
МВФ схвалив новий транш обсягом 2,2 мільярда доларів для України в межах програми розширеного фінансування, спрямованої на підтримку державного бюджету та економічної стабільності України.