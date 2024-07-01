Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 40,4542 UAH/USD, укрепив гривну на 8 копеек.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 40,4542 грн/долл., что укрепило гривну на 8 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 40,45 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,26 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10:
Напомним
МВФ одобрил новый транш объемом 2,2 миллиарда долларов для Украины в рамках программы расширенного финансирования, направленной на поддержку государственного бюджета и экономической стабильности Украины.