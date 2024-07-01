Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 40,4542 грн/долл., что укрепило гривну на 8 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 40,45 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,26 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 :

Доллар можно купить за 40,85 грн, а продать за 40,40 в банках. Евро можно купить за 43,95 грн, а продать за 43,40 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 40,75-40,83 грн, а евро - по 43,84-43,99 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 40,53-40,55 грн/долл. для доллара и 43,37-43,48 грн/евро для евро.

Напомним

МВФ одобрил новый транш объемом 2,2 миллиарда долларов для Украины в рамках программы расширенного финансирования, направленной на поддержку государственного бюджета и экономической стабильности Украины.