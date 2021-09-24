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Курортний острів Фукуок не відкриють для туристів до листопада

Курортний острів Фукуок не відкриють для туристів до листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Влада В'єтнаму до листопада відклала відкриття курортного острова Фукуок для іноземних туристів, тому що через брак вакцин у країні не досягли цільових показників вакцинації. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Спочатку у В'єтнамі планували у жовтні дозволити вакцинованим іноземним туристам відвідувати острів Фукуок, щоб оживити туристичний сектор і підтримати економіку. Проте через низькі показники вакцинації серед в'єтнамського населення та брак вакцини відкриття острова відклали. 

Минулого тижня влада острова заявила, що для досягнення колективного імунітету потрібні додаткові 250 тис. – 300 тис. доз.

Повідомляють, що досі лише 2,9% жителям К'єнзянг, провінції, у якій розташований Фукуок, ввели дві дози вакцини. Загалом 7,3% із 98 млн людей В'єтнаму повністю вакциновано.

Влада заявила, що Фукуок, починаючи з 20 листопада, поетапно відкриватимуть протягом шести місяців. Водночас на тиждень здійснюватимуть до трьох чартерних рейсів.

Згідно з планом, протягом "тестового" періоду острів планує прийняти 3000-5000 туристів із обов'язковими тестами на COVID-19. 

Додамо

Кількість іноземних туристів, які прибувають до В'єтнаму, знизилася з 18 млн (2019 рік), коли дохід від туризму становив 31 млрд доларів, до 3,8 млн минулого року.

Плани щодо повернення туристів у влади В'єтнаму з'явилися через те, що Малайзія минулого тижня відкрила свій острів Лангкаві для відвідувачів з країни, а Таїланд відкрив острова Пхукет і Самуї для вакцинованих іноземних туристів.

Нагадаємо

Із 23 серпня у в’єтнамському місті Хошимін посилили карантинні обмеження: людям заборонили виходити з дому без нагальної потреби. У місто ввели війська, які стежать за дотриманням ізоляції.

США запропонували надати В’єтнаму додаткову допомогу для боротьби з COVID-19 у вигляді 1 млн доз вакцини.

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