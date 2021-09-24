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Актуальное
Курортный остров Фукуок не откроют для туристов до ноября

Курортный остров Фукуок не откроют для туристов до ноября

Киев  •  УНН

 • 21788 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Власти Вьетнама до ноября отложили открытие курортного острова Фукуок для иностранных туристов, поскольку из-за нехватки вакцин в стране не достигли целевых показателей вакцинации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сначала во Вьетнаме планировали в октябре позволить вакцинированным иностранным туристам посещать остров Фукуок, чтобы оживить туристический сектор и поддержать экономику. Однако из-за низких показателей вакцинации среди вьетнамского населения и отсутствия вакцины открытие острова отложили.

На прошлой неделе власть острова заявила, что для достижения коллективного иммунитета нужны дополнительные 250 тыс. – 300 тыс. доз.

Сообщают, что до сих пор лишь 2,9% жителям Кьензянг, провинции, в которой расположен Фукуок, ввели две дозы вакцины. В общем 7,3% с 98 млн людей Вьетнама полностью вакцинированы.

Власти заявили, что Фукуок, начиная с 20 ноября, будут поэтапно открывать в течение шести месяцев. В то же время в неделю будут осуществлять до трех чартерных рейсов.

Согласно плану, в течение "тестового" периода остров планирует принять 3000-5000 туристов с обязательными тестами на COVID-19.

Добавим

Количество иностранных туристов, прибывающих во Вьетнам, снизилось с 18 млн (2019 год), когда доход от туризма составлял 31 млрд долларов, до 3,8 млн в прошлом году.

Планы по возвращению туристов у властей Вьетнама появились из-за того, что Малайзия на прошлой неделе открыла свой остров Лангкави для посетителей из страны, а Таиланд открыл острова Пхукет и Самуи для вакцинированных иностранных туристов.

Напомним

С 23 августа во вьетнамском городе Хошимин усилили карантинные ограничения: людям запретили выходить из дома без крайней необходимости. В город ввели войска, которые следят за соблюдением изоляции.

США предложили предоставить Вьетнаму дополнительную помощь для борьбы с COVID-19 в виде 1 млн доз вакцины.

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