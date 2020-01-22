Курили електронні сигарети: у Києві госпіталізували трьох школярів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Зі столичної школи в середу було госпіталізовано троє підлітків з отруєнням невідомою речовиною. Про це УНН повідомили у Департаменті охорони здоров’я КМДА.
"Підлітки госпіталізовані до Охмадиту. За попередньою інформацією, (причиною стала – ред.) токсична дія невідомої речовини", - повідомили у ДОЗ.
За інформацією джерел у навчальному закладі, діти курили електронні сигарети, які раніше придбали в Інтернеті.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України ініціював зміни до законодавства, які впорядковують обіг електронних сигарет в Україні.
Раніше МОЗ запропонувало прирівняти електронні сигарети до традиційного куріння.
Нагадаємо, у Нью-Йорку схвалили заборону електронних сигарет та ароматизованих сумішей.