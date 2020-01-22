Курили электронные сигареты: в Киеве госпитализировали трех школьников
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Из столичной школы в среду были госпитализированы трое подростков с отравлением неизвестным веществом. Об этом сообщили УНН в Департаменте здравоохранения КГГА.
"Подростки госпитализированы в Охмадет. По предварительной информации, (причиной стало - ред.) токсическое действие неизвестного вещества", - сообщили в ДЗО.
По информации источников в учебном заведении, дети курили электронные сигареты, которые ранее приобрели в Интернете.
Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины инициировал изменения в законодательство, которые упорядочивают обращение электронных сигарет в Украине.
Ранее Минздрав предложил приравнять электронные сигареты к традиционному курению.
Напомним, в Нью-Йорке одобрили запрет электронных сигарет и ароматизированных смесей.