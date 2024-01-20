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Куп'янськ вранці обстріляли росіяни: один зі снарядів не розірвався, його виявили на даху

Київ • УНН

 • 27012 перегляди

Російські війська обстріляли місто Куп'янськ у Харківській області України, пошкодивши житловий будинок.

Російські війська сьогодні вранці обстріляли Куп'янськ Харківської області, є пошкодження житлового будинка, на даху виявили снаряд, який не здетонував. Про це повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Сьогодні близько 05:00 стався ворожий обстріл м. Куп'янськ. Попередньо – окупанти били з артилерії. Пошкоджено житловий будинок. На даху виявили снаряд, який не здетонував. Інформація про постраждалих не надходила

- написав Синєгубов у Telegram.

Деталі

За даними голови ОВА, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів області, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

"ЗСУ відбили 12 атак ворога біля Синьківки, Петропавлівки, Табаївки, Берестового Куп'янського району", - повідомив Синєгубов.

У небі над Україною вночі знищили 4 з 7 ворожих "шахедів"20.01.24, 09:07 • 28142 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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